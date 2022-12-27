В мэрии Москвы напомнил о бесплатном проезде на транспорте в новогоднюю ночь
Проезд на метро, МЦК и общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщили в пресс-службе правительства города.
Уточняется, что возможность бесплатного проезда продлится с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. В пресс-службе подчеркнули, что общественный транспорт будет работать круглосуточно. Это «позволит москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках».
В мэрии Москвы предупредили, что в случае ограничения входа на Красную площадь с 22:00 31 декабря выходы №5, 6, 7 со станции метро «Охотный ряд» будут закрыты. При этом перекрывать улицу не планируется.
Помимо этого, в рождественскую ночь с 6 на 7 января работа метро и МЦК будет продлена до 02:00, а наземного транспорта – до 03:30. Наземное метро МЦД будет работать и в новогоднюю, и в рождественскую ночи до 03:00.
В мэрии также напомнили, что городская автомобильная парковка в праздничные дни с 1 по 8 января будет бесплатной. Исключение составит только парковка закрытого типа со шлагбаумом.