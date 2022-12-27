В мэрии Москвы напомнил о бесплатном проезде на транспорте в новогоднюю ночь

Уточняется, что возможность бесплатного проезда продлится с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. В пресс-службе подчеркнули, что общественный транспорт будет работать круглосуточно. Это «позволит москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках».