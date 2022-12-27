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В мэрии Москвы напомнил о бесплатном проезде на транспорте в новогоднюю ночь

Ведомости

Проезд на метро, МЦК и общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщили в пресс-службе правительства города. 

Уточняется, что возможность бесплатного проезда продлится с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. В пресс-службе подчеркнули, что общественный транспорт будет работать круглосуточно. Это «позволит москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках». 

В мэрии Москвы предупредили, что в случае ограничения входа на Красную площадь с 22:00 31 декабря выходы №5, 6, 7 со станции метро «Охотный ряд» будут закрыты. При этом перекрывать улицу не планируется. 

Помимо этого, в рождественскую ночь с 6 на 7 января работа метро и МЦК будет продлена до 02:00, а наземного транспорта – до 03:30. Наземное метро МЦД будет работать и в новогоднюю, и в рождественскую ночи до 03:00. 

В мэрии также напомнили, что городская автомобильная парковка в праздничные дни с 1 по 8 января будет бесплатной. Исключение составит только парковка закрытого типа со шлагбаумом.

Ранее по теме: Метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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