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Общество

Регионы получат свыше 320 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Ведомости

Регионы получат более 320 млрд руб. от Фонда развития территорий, которые будут направлены на расселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает «Интерфакс». 

«Общая сумма средств, предусмотренных федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в составе национального проекта "Жилье и городская среда", которые будут направлены Фондом развития территорий в регионы, составила 320,4 млрд руб.», — сказано в сообщении.

Там отметили, что те регионы, которые смогут досрочно завершить расселение из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г., должны будут передать в Фонд развития территорий заявки и реестры контрактов на получение средств для реализации новой программы. 

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость выселять людей «из трущоб», с таким заявлением глава государства выступил в ходе церемонии открытия социальных объектов в рамках федеральных и региональных программ 30 ноября. По его словам, сейчас расселение граждан из аварийного фонда жилья идет с опережением.

В августе этого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что до конца 2022 г. господдержку в размере 22,5 млрд руб. получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме выполнили задачи по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 г. Всего за 2022–2023 гг. в рамках новой программы регионам будет направлено 45 млрд руб. Такие инвестиции призваны помочь переселить порядка 50 000 человек с почти 1 млн кв. м. Уровень софинансирования расходов российских субъектов из федерального бюджета составит в среднем 60%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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