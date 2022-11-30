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Путин призвал расселять людей из трущоб

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал выселять людей «из трущоб», с таким заявлением глава государства выступил в ходе церемонии открытия социальных объектов в рамках федеральных и региональных программ.

«В целом по стране с опережением идет расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», — сказал он.

Он отметил, что наряду с вводом нового жилья благоустраиваются города и поселки, а также вводятся в эксплуатацию необходимые объекты коммунального хозяйства. «Люди своими глазами видят позитивные изменения», — подчеркнул Путин.

Глава государства также сообщил, что в этом году ожидается новый рекорд по строительству жилья. В частности, уже сейчас в эксплуатацию ввели более 87 млн кв. м, благодаря чему 3 млн семей смогли улучшить жилищные условия. Путин обратил внимание на то, что расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются.

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На необходимость расселения аварийного фонда жилья Путин указывал неоднократно. В частности, в сентябре 2021 г. он поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 г.

В августе этого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что до конца 2022 г. господдержку в размере 22,5 млрд руб. получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме выполнили задачи по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 г. Всего за 2022–2023 гг. в рамках новой программы регионам будет направлено 45 млрд руб. Такие инвестиции призваны помочь переселить порядка 50 000 человек с почти 1 млн кв. м. Уровень софинансирования расходов российских субъектов из федерального бюджета составит в среднем 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных