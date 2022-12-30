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Дюков: УЕФА хочет найти решение по возвращению сборной России на турниры

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет найти решение по возвращению сборной России на международные турниры, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

По его словам, УЕФА и футбольные клубы в Европе хотели бы видеть россиян на международных турнирах, возможно даже сотрудничать. Он отметил, что сам президент УЕФА Александер Чеферин хочет найти решение сложившейся проблемы.

«Мосты не сожжены. Мы можем попробовать найти новые возможности для восстановления отношений. Программы УЕФА помогают», — добавил Дюков (цитата по ТАСС).

В феврале Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. Позже отстранение было продлено. Сборная России не примет участия в отборочном турнире к Евро-2024, а российские клубы не смогут выступить в еврокубках.

После этого поднимался вопрос о переходе российских клубов в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Это решение поддержал министр спорта РФ Олег Матыцин. В пользу этого также высказывался главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, однако решение было перенесено на следующий год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных