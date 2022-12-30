Дюков: УЕФА хочет найти решение по возвращению сборной России на турниры

В феврале Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. Позже отстранение было продлено. Сборная России не примет участия в отборочном турнире к Евро-2024, а российские клубы не смогут выступить в еврокубках.