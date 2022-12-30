Газета
Общество

Путин поручил проработать индексацию пенсий работающим людям с инвалидностью

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин определил перечень поручений по итогам встречи с людьми с инвалидностью и представителями общественных организаций. Правительство должно до 15 апреля 2023 г. рассмотреть вопрос об индексации пенсий для работающих людей с инвалидностью, следует из данных на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации <...> рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Доклад — до 15 апреля 2023 г.», — сказано в перечне поручений. 

В этот срок кабмин должен представить еще один доклад. Глава государства поручил помочь в создании ассоциации спортивных организаций России для проведения международных спортивных соревнований среди спортсменов из стран - членов Шанхайской организации и других государств. Предполагается, что соревнования будут проходить по видам спорта, которые включены в программы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Также Путин поручил администрации президента выделить общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 250 млн руб. на санаторий для граждан с нарушениями слуха. Эти средства пойдут на создание многопрофильного центра комплексной реабилитации на базе санатория «Маяк» в 2023-2025 гг. Выполнить поручение администрация должна до 1 июня 2023 г. 

Кроме того, к 15 ноября 2023 г. правительство РФ совместно с правительством ДНР должно создать в республике центр реабилитации людей с инвалидностью, в том числе для тех, кто участвовал в боевых действиях. 

Президент РФ Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с людьми с инвалидностью и представителями общественных организаций 2 декабря. Глава государства отметил, что отношение к людям с особенностями по здоровью является показателем «зрелости общества». По его словам, в России отношение к людям с инвалидностью изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Путин добавил, что общество и государство больше не замалчивают проблемы таких граждан, а, напротив, «уделяют этим темам все больше и больше внимания».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных