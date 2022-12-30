Путин поручил проработать индексацию пенсий работающим людям с инвалидностью

Президент РФ Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с людьми с инвалидностью и представителями общественных организаций 2 декабря. Глава государства отметил, что отношение к людям с особенностями по здоровью является показателем «зрелости общества». По его словам, в России отношение к людям с инвалидностью изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Путин добавил, что общество и государство больше не замалчивают проблемы таких граждан, а, напротив, «уделяют этим темам все больше и больше внимания».