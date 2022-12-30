Путин поручил проработать индексацию пенсий работающим людям с инвалидностью
Президент РФ Владимир Путин определил перечень поручений по итогам встречи с людьми с инвалидностью и представителями общественных организаций. Правительство должно до 15 апреля 2023 г. рассмотреть вопрос об индексации пенсий для работающих людей с инвалидностью, следует из данных на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации <...> рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Доклад — до 15 апреля 2023 г.», — сказано в перечне поручений.
В этот срок кабмин должен представить еще один доклад. Глава государства поручил помочь в создании ассоциации спортивных организаций России для проведения международных спортивных соревнований среди спортсменов из стран - членов Шанхайской организации и других государств. Предполагается, что соревнования будут проходить по видам спорта, которые включены в программы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
Также Путин поручил администрации президента выделить общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 250 млн руб. на санаторий для граждан с нарушениями слуха. Эти средства пойдут на создание многопрофильного центра комплексной реабилитации на базе санатория «Маяк» в 2023-2025 гг. Выполнить поручение администрация должна до 1 июня 2023 г.
Кроме того, к 15 ноября 2023 г. правительство РФ совместно с правительством ДНР должно создать в республике центр реабилитации людей с инвалидностью, в том числе для тех, кто участвовал в боевых действиях.
Президент РФ Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с людьми с инвалидностью и представителями общественных организаций 2 декабря. Глава государства отметил, что отношение к людям с особенностями по здоровью является показателем «зрелости общества». По его словам, в России отношение к людям с инвалидностью изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Путин добавил, что общество и государство больше не замалчивают проблемы таких граждан, а, напротив, «уделяют этим темам все больше и больше внимания».