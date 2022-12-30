Путин наградил Светлану Медведеву знаком отличия «За благодеяние»
Президент России Владимир Путин наградил супругу зампреда Совбеза Дмитрия Медведева — Светлану Медведеву — знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.
«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяния" Медведеву Светлану Владимировну — президента Фонда социально-культурных инициатив», — говорится в документе.
Светлана Медведева была первой леди страны в 2008-2012 гг., будучи супругой тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. С 2007 г. возглавляет попечительский совет «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», с 2008 г. президент Фонда социально-культурных инициатив.
Помимо этого экс-первая леди патронирует Санкт-Петербургский дом-интернат № 1.