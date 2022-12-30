Путин наградил Светлану Медведеву знаком отличия «За благодеяние»

Светлана Медведева была первой леди страны в 2008-2012 гг., будучи супругой тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. С 2007 г. возглавляет попечительский совет «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», с 2008 г. президент Фонда социально-культурных инициатив.