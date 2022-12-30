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Путин наградил Светлану Медведеву знаком отличия «За благодеяние»

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил супругу зампреда Совбеза Дмитрия Медведева — Светлану Медведеву — знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяния" Медведеву Светлану Владимировну — президента Фонда социально-культурных инициатив», — говорится в документе.

Светлана Медведева была первой леди страны в 2008-2012 гг., будучи супругой тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. С 2007 г. возглавляет попечительский совет «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», с 2008 г. президент Фонда социально-культурных инициатив.

Помимо этого экс-первая леди патронирует Санкт-Петербургский дом-интернат № 1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных