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Путин поздравил православных с Рождеством

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством Христовым православных христиан и всех отмечающих этот праздник россиян, обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», – говорится в сообщении.

Путин также назвал огромным вклад РПЦ и других христианских конфессий в единение российского общества, сохранение исторической памяти, укрепление института семьи и воспитание молодежи. Религиозные организации, по его оценке, уделяют особое внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в России, заботятся о нуждающихся, а также поддерживают российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.

«Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения», – добавил он.

В пресс-службе также отметили, что в рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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