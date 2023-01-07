Путин поздравил православных с Рождеством

Путин также назвал огромным вклад РПЦ и других христианских конфессий в единение российского общества, сохранение исторической памяти, укрепление института семьи и воспитание молодежи. Религиозные организации, по его оценке, уделяют особое внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в России, заботятся о нуждающихся, а также поддерживают российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.