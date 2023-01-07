Путин поздравил православных с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством Христовым православных христиан и всех отмечающих этот праздник россиян, обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», – говорится в сообщении.
Путин также назвал огромным вклад РПЦ и других христианских конфессий в единение российского общества, сохранение исторической памяти, укрепление института семьи и воспитание молодежи. Религиозные организации, по его оценке, уделяют особое внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в России, заботятся о нуждающихся, а также поддерживают российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.
«Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения», – добавил он.
В пресс-службе также отметили, что в рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля.