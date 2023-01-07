Владельцу сгоревшего клуба «Полигон» Мирзоеву продлили арест до апреля

По информации правоохранительных органов, в конце 2018 г. Мирзоев сменил арендатора здания (ООО «Полигон») перед запланированной проверкой пожарной инспекции, из-за чего проверку провести не удалось. В 2010 г. он подавал декларацию пожарной безопасности в отношении ООО «Полигон», в которой Мирзоев был указан гендиректором компании. Мирзоева обвиняют по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).