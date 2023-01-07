Владельцу сгоревшего клуба «Полигон» Мирзоеву продлили арест до апреля
Басманный суд Москвы продлил арест депутату Костромской областной думы Ихтияру Мирзоеву, владеющему зданием ночного клуба «Полигон» в Костроме, где из-за пожара в ноябре 2022 г. погибли 13 человек, передает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Мирзоева Ихтияра на три месяца, то есть до 5 апреля», – говорится в документе.
До 5 апреля останется в СИЗО также директору ООО «Империя» Наталья Белоногова, чья фирма занималась организацией работы «Полигона».
Пожар в костромском ночном клубе «Полигон» произошел в ночь с 4 на 5 ноября 2022 г., его площадь составила 3500 кв. м, 13 человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести.
По информации правоохранительных органов, в конце 2018 г. Мирзоев сменил арендатора здания (ООО «Полигон») перед запланированной проверкой пожарной инспекции, из-за чего проверку провести не удалось. В 2010 г. он подавал декларацию пожарной безопасности в отношении ООО «Полигон», в которой Мирзоев был указан гендиректором компании. Мирзоева обвиняют по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
7 ноября «Единая Россия» приостановила членство Мирзоева в партии. Там отметили, что решение принято на основании рекомендации комиссии «Единой России» по этике, а также личного заявления самого Мирзоева.