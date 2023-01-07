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Владельцу сгоревшего клуба «Полигон» Мирзоеву продлили арест до апреля

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест депутату Костромской областной думы Ихтияру Мирзоеву, владеющему зданием ночного клуба «Полигон» в Костроме, где из-за пожара в ноябре 2022 г. погибли 13 человек, передает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Мирзоева Ихтияра на три месяца, то есть до 5 апреля», – говорится в документе.

До 5 апреля останется в СИЗО также директору ООО «Империя» Наталья Белоногова, чья фирма занималась организацией работы «Полигона».

Пожар в костромском ночном клубе «Полигон» произошел в ночь с 4 на 5 ноября 2022 г., его площадь составила 3500 кв. м, 13 человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести.

По информации правоохранительных органов, в конце 2018 г. Мирзоев сменил арендатора здания (ООО «Полигон») перед запланированной проверкой пожарной инспекции, из-за чего проверку провести не удалось. В 2010 г. он подавал декларацию пожарной безопасности в отношении ООО «Полигон», в которой Мирзоев был указан гендиректором компании. Мирзоева обвиняют по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

7 ноября «Единая Россия» приостановила членство Мирзоева в партии. Там отметили, что решение принято на основании рекомендации комиссии «Единой России» по этике, а также личного заявления самого Мирзоева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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