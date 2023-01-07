МВД: в рождественских богослужениях приняли участие 1,3 млн россиян
В России в богослужениях по случаю православного Рождества Христова приняли участие более 1,3 млн человек, говорится в сообщении МВД РФ.
«В богослужениях, которые состоялись в Российской Федерации, приняли участие более 1,3 млн человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано», – говорится в сообщении.
Охрану общественного порядка обеспечивали почти 50 000 сотрудников органов внутренних дел, добавили там.
Ранее сегодня с Рождеством поздравил россиян президент страны Владимир Путин. «Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», – говорится в поздравлении.
Глава государства также высоко оценил вклад РПЦ и других христианских конфессий в единение российского общества, сохранение исторической памяти, укрепление института семьи и воспитание молодежи. В рождественскую ночь Путин присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля.