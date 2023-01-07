МВД: в рождественских богослужениях приняли участие 1,3 млн россиян

Ранее сегодня с Рождеством поздравил россиян президент страны Владимир Путин. «Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», – говорится в поздравлении.