Умерла первая исполнительница роли Уэнсдэй в «Семейке Аддамс» Лиза Лоринг

Лиза Лоринг родилась в 1958 г. В возрасте трех лет она начала работать моделью. Ее первое появление на телевидении состоялось в 1964 г. в эпизоде сериала «Доктор Килдэр». После успеха в «Семейке Аддамс» Лоринг снималась в картинах «Девушка от Д.Я.Д.И.», «Как вращается мир», «Остров фантазий» и др.