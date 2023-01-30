Умерла первая исполнительница роли Уэнсдэй в «Семейке Аддамс» Лиза Лоринг
В возрасте 64 лет умерла актриса Лиза Лоринг — исполнительница роли Уэнсдэй Аддамс в оригинальном сериале «Семейка Аддамс» (1964-1966 гг.). Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на ее дочь Ванессу Фумберг.
Актриса скончалась в субботу, 28 января. Фумберг уточнила, что Лиза Лоринг умерла в кругу семьи, рядом были обе ее дочери. Издание The Hollywood Reporter (THR) пишет, что актриса находилась в больнице в городе Бербанк (штат Калифорния). Причиной смерти стало осложнение после инсульта, вызванного повышенным артериальным давлением.
Лоринг наиболее известна ролью дочери необычного семейства Уэнсдэй Аддамс. «Семейка Аддамс» вышла на экраны в 1964 г., став первой телеадаптацией комиксов художника Чарльза Аддамса. Сериал транслировался на телеканале ABC до 1966 г. Как отмечает THR, созданный Лоринг мрачный образ Уэнсдэй стал источником вдохновения для интерпретации героини Дженны Ортеги в сериале «Уэнсдэй» (2022 г.).
Лиза Лоринг родилась в 1958 г. В возрасте трех лет она начала работать моделью. Ее первое появление на телевидении состоялось в 1964 г. в эпизоде сериала «Доктор Килдэр». После успеха в «Семейке Аддамс» Лоринг снималась в картинах «Девушка от Д.Я.Д.И.», «Как вращается мир», «Остров фантазий» и др.