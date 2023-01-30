Каждое четвертое преступление в России происходит с использованием интернета
Раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, в 2022 г. возросла на 4,4%, об этом говорится в отчете МВД за прошедший год.
«Показатели киберпреступности в целом остались стабильными. С использованием высоких технологий совершается каждое четвертое преступление», – отмечается в сообщении на сайте МВД.
Как уточнили в ведомстве, в 2022 г. зарегистрировано на 27,6% меньше краж, на 29% – фактов мошенничества с использованием электронных средств платежа, на 22,5% – криминальных деяний в сфере компьютерной информации.
При этом на 21% больше зарегистрировано преступлений по факту сбыта наркотиков через интернет. Увеличилось также количество заведомо ложных сообщений об акте терроризма, 92% из них совершены дистанционно.
В целом же количество преступлений, зарегистрированных за 2022 г., снизилось по сравнению с прошлым годом на 1,9%. За этот период сотрудниками правоохранительных органов было раскрыто более миллиона преступлений.
В 2021 г. МВД сообщало о росте IT-преступлений на 1,4%.