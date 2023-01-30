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Каждое четвертое преступление в России происходит с использованием интернета

Ведомости

Раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, в 2022 г. возросла на 4,4%, об этом говорится в отчете МВД за прошедший год.

«Показатели киберпреступности в целом остались стабильными. С использованием высоких технологий совершается каждое четвертое преступление», – отмечается в сообщении на сайте МВД.

Как уточнили в ведомстве, в 2022 г. зарегистрировано на 27,6% меньше краж, на 29% – фактов мошенничества с использованием электронных средств платежа, на 22,5% – криминальных деяний в сфере компьютерной информации.

При этом на 21% больше зарегистрировано преступлений по факту сбыта наркотиков через интернет. Увеличилось также количество заведомо ложных сообщений об акте терроризма, 92% из них совершены дистанционно.

В целом же количество преступлений, зарегистрированных за 2022 г., снизилось по сравнению с прошлым годом на 1,9%. За этот период сотрудниками правоохранительных органов было раскрыто более миллиона преступлений.

В 2021 г. МВД сообщало о росте IT-преступлений на 1,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных