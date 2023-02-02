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В Севастополе погибли семь человек из-за пожара в строительных бытовках

Ведомости

В Севастополе произошел пожар в жилом строительном модуле, сообщает МЧС России. 

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что в результате происшествия число погибших выросло до семи человек. Ранее в МЧС говорили, что найдены тела пяти погибших. По данным «РИА Новости», еще два человека госпитализированы.

В МЧС уточнили, что пожарные ликвидировали открытое горение на площади 200 кв. м. Сейчас спасатели приступили к проливке и разборе конструкций. 

Пожар произошел на улице Нефтяная, сообщение об этом поступило МЧС в 2.19 (время совпадает с московским), около 7.38 его потушили. Источник ТАСС в правооранительных органах уточнил, что огонь загорелся в строительных бытовках, в которых жили строители трассы «Таврида».  

Позже прокуратура Севастополя начала проверку по факту пожара. По предварительной информации, пожаром полностью уничтожено двухэтажное модульное строение для проживания рабочих, уточнили в ведомстве. 

В региональном управлении СК РФ сообщили о возбуждении дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В ведомстве отметили, что в строительном модуле проживало более 100 рабочих. Число погибших и пострадавших будет уточняться, добавили в СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных