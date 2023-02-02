В Севастополе погибли семь человек из-за пожара в строительных бытовках

Пожар произошел на улице Нефтяная, сообщение об этом поступило МЧС в 2.19 (время совпадает с московским), около 7.38 его потушили. Источник ТАСС в правооранительных органах уточнил, что огонь загорелся в строительных бытовках, в которых жили строители трассы «Таврида».