В Севастополе погибли семь человек из-за пожара в строительных бытовках
В Севастополе произошел пожар в жилом строительном модуле, сообщает МЧС России.
В МЧС уточнили, что пожарные ликвидировали открытое горение на площади 200 кв. м. Сейчас спасатели приступили к проливке и разборе конструкций.
Пожар произошел на улице Нефтяная, сообщение об этом поступило МЧС в 2.19 (время совпадает с московским), около 7.38 его потушили. Источник ТАСС в правооранительных органах уточнил, что огонь загорелся в строительных бытовках, в которых жили строители трассы «Таврида».
Позже прокуратура Севастополя начала проверку по факту пожара. По предварительной информации, пожаром полностью уничтожено двухэтажное модульное строение для проживания рабочих, уточнили в ведомстве.
В региональном управлении СК РФ сообщили о возбуждении дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В ведомстве отметили, что в строительном модуле проживало более 100 рабочих. Число погибших и пострадавших будет уточняться, добавили в СК.