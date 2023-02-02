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Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу

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Народного артиста России, актера Бориса Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом ОРВИ, передает «РИА Новости» со ссылкой на его сына.

«Вчера его госпитализировали, он должен был ехать в Петербург на спектакль. С утра он себя не очень хорошо почувствовал, вызвали врача, сделали в первую очередь анализ на COVID, грипп, эти анализы не подтвердились», – сказал сын артиста Василий.

По его словам, Щербакова доставили в больницу, там он пробыл в реанимации, «где ему проводили какие-то процедуры». После артист был переведен в стационар.

Борис Щербаков — народный артист России, лауреат Государственной премии СССР и Ордена Дружбы. Среди известных фильмов с участием Бориса Щербакова: «Гостья из будущего», «…По прозвищу Зверь», «Тихий Дон», «Легенда №17». Борис Щербаков более 30 лет состоял в труппе МХТ имени Чехова. Участвовал в спектаклях «Вишневый сад», «Чайка», «Дачники» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных