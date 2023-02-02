Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу
Народного артиста России, актера Бориса Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом ОРВИ, передает «РИА Новости» со ссылкой на его сына.
«Вчера его госпитализировали, он должен был ехать в Петербург на спектакль. С утра он себя не очень хорошо почувствовал, вызвали врача, сделали в первую очередь анализ на COVID, грипп, эти анализы не подтвердились», – сказал сын артиста Василий.
По его словам, Щербакова доставили в больницу, там он пробыл в реанимации, «где ему проводили какие-то процедуры». После артист был переведен в стационар.
Борис Щербаков — народный артист России, лауреат Государственной премии СССР и Ордена Дружбы. Среди известных фильмов с участием Бориса Щербакова: «Гостья из будущего», «…По прозвищу Зверь», «Тихий Дон», «Легенда №17». Борис Щербаков более 30 лет состоял в труппе МХТ имени Чехова. Участвовал в спектаклях «Вишневый сад», «Чайка», «Дачники» и др.