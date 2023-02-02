Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу

«Вчера его госпитализировали, он должен был ехать в Петербург на спектакль. С утра он себя не очень хорошо почувствовал, вызвали врача, сделали в первую очередь анализ на COVID, грипп, эти анализы не подтвердились», – сказал сын артиста Василий.