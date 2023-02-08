Эвакуированным жителям Белгородской области начали выдавать жилье

Сообщения об обстрелах приграничных поселений Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины появляются с начала военной операции. Так, 6 февраля при обстреле погибла женщина в Валуйском городском округе региона. В октябре 2022 г. Гладков сообщил, что эвакуированных жителей будут расселять в Подмосковье. Тогда он добавил, что когда оперативная ситуация позволит, «мы доставим жителей обратно».