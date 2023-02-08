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Общество

Эвакуированным жителям Белгородской области начали выдавать жилье

Ведомости

Власти Белгородской области начали выдавать квартиры эвакуированным из приграничных зон жителям региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков ТАСС.

«Мы начали решать жилищные проблемы тех жителей Белгородской области, которые потеряли жилье во время обстрелов, которые отселены из населенных пунктов, где объявлена чрезвычайная ситуация», – сказал Гладков жителям села Журавлевка, которое первым попало в программу переселения.

Также он добавил, что такая возможность появилась после анализа фонда готового жилья, который есть у региона. «Конечно, на всех его не хватит. Поэтому задача – строительство нового жилья», – заключил он.

Губернатор уточнил, что выдача жилья проходит в рамках поручения президента России Владимира Путина. 1 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил Путину, что на переселение белгородцев потребуется 9,4 млрд руб. из бюджета. После этого Гладков заявил, что власти готовы возместить ущерб пострадавшим гражданам.

Сообщения об обстрелах приграничных поселений Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины появляются с начала военной операции. Так, 6 февраля при обстреле погибла женщина в Валуйском городском округе региона. В октябре 2022 г. Гладков сообщил, что эвакуированных жителей будут расселять в Подмосковье. Тогда он добавил, что когда оперативная ситуация позволит, «мы доставим жителей обратно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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