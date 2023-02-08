Эвакуированным жителям Белгородской области начали выдавать жилье
Власти Белгородской области начали выдавать квартиры эвакуированным из приграничных зон жителям региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков ТАСС.
«Мы начали решать жилищные проблемы тех жителей Белгородской области, которые потеряли жилье во время обстрелов, которые отселены из населенных пунктов, где объявлена чрезвычайная ситуация», – сказал Гладков жителям села Журавлевка, которое первым попало в программу переселения.
Также он добавил, что такая возможность появилась после анализа фонда готового жилья, который есть у региона. «Конечно, на всех его не хватит. Поэтому задача – строительство нового жилья», – заключил он.
Губернатор уточнил, что выдача жилья проходит в рамках поручения президента России Владимира Путина. 1 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил Путину, что на переселение белгородцев потребуется 9,4 млрд руб. из бюджета. После этого Гладков заявил, что власти готовы возместить ущерб пострадавшим гражданам.
Сообщения об обстрелах приграничных поселений Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины появляются с начала военной операции. Так, 6 февраля при обстреле погибла женщина в Валуйском городском округе региона. В октябре 2022 г. Гладков сообщил, что эвакуированных жителей будут расселять в Подмосковье. Тогда он добавил, что когда оперативная ситуация позволит, «мы доставим жителей обратно».