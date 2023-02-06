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Общество

Жительница Белгородской области погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины обстреляли Валуйский городской округ Белгородской области, в результате чего погибла местная жительница, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет. Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте», – написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что после обстрелов также начался пожар, однако спасатели уже приступили к тушению огня.

4 февраля Гладков сообщал об обстреле села Красное со стороны Украины, тогда из жителей никто не пострадал, однако повреждения получили несколько домов.

Белгородская область стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень террористической опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.

31 января президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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