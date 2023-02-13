Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абдрашитова
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова в связи с его смертью. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем — кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова», — говорится в документе.
Путин назвал Абдрашитова выдающимся режиссером и педагогом, а также «одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа». По словам российского лидера, режиссер оставил богатое творческое наследие, воспитал талантливых учеников и завоевал признание зрителей.
Вадим Абдрашитов скончался в возрасте 78 лет 12 февраля. Причину смерти в Союзе кинематографистов не назвали. Зять Абдрашитова в разговоре с «РИА Новости» уточнил, что режиссер умер от онкологического заболевания. По данным ТАСС, Абдрашитов скончался от продолжительной болезни, которая развилась после перенесенного коронавируса.
Среди известных фильмов режиссера — «Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982), «Плюмбум, или Опасная игра» (1987), «Слуга» (1989), «Пьеса для пассажира» (1995), «Время танцора» (1997), «Магнитные бури» (2003) и др. Абдрашитов был удостоен звания «Народный артист России» в 1992 г., а также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени в 2006 г.