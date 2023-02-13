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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абдрашитова

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова в связи с его смертью. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем — кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова», — говорится в документе.

Путин назвал Абдрашитова выдающимся режиссером и педагогом, а также «одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа». По словам российского лидера, режиссер оставил богатое творческое наследие, воспитал талантливых учеников и завоевал признание зрителей.

Вадим Абдрашитов скончался в возрасте 78 лет 12 февраля. Причину смерти в Союзе кинематографистов не назвали. Зять Абдрашитова в разговоре с «РИА Новости» уточнил, что режиссер умер от онкологического заболевания. По данным ТАСС, Абдрашитов скончался от продолжительной болезни, которая развилась после перенесенного коронавируса.

Среди известных фильмов режиссера — «Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982), «Плюмбум, или Опасная игра» (1987), «Слуга» (1989), «Пьеса для пассажира» (1995), «Время танцора» (1997), «Магнитные бури» (2003) и др. Абдрашитов был удостоен звания «Народный артист России» в 1992 г., а также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени в 2006 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных