Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абдрашитова

Вадим Абдрашитов скончался в возрасте 78 лет 12 февраля. Причину смерти в Союзе кинематографистов не назвали. Зять Абдрашитова в разговоре с «РИА Новости» уточнил, что режиссер умер от онкологического заболевания. По данным ТАСС, Абдрашитов скончался от продолжительной болезни, которая развилась после перенесенного коронавируса.