Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Одним из первых фильмов, которые вышли на телеэкраны, стала работа «Слово для защиты» (1977), снятая по сценарию Александра Мендадзе, с которым Абдрашитов познакомился в киностудии. Эта кинолента получила приз за лучшую режиссуру на X Всесоюзном кинофестивале в Риге. Позже Абдрашитов снял еще 10 фильмов вместе с Мендадзе. Среди других его известных фильмов – «Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982), «Плюмбум, или Опасная игра» (1987), «Слуга» (1989), «Пьеса для пассажира» (1995), «Время танцора» (1997), «Магнитные бури» (2003) и др.