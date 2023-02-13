Умер режиссер Вадим Абдрашитов
Автор фильмов «Охота на лис», «Остановился поезд» и «Время танцора», режиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в дирекции Союза кинематографистов России накануне вечером, 12 февраля, передает ТАСС.
«Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался», – сказано в сообщении.
Причина смерти официально не уточнялась. По информации ТАСС, режиссер скончался от продолжительной болезни, которая развилась после перенесенного коронавируса. Как рассказал зять Абдрашитова Кирилл Вытоптов «РИА Новости», причиной стало онкологическое заболевание.
Вадим Абдрашитов родился 19 января 1945 г. в Харькове, в 1970 г. он поступил на режиссерский факультет ВГИКа, после которого его пригласили работать на киностудию «Мосфильм».
Одним из первых фильмов, которые вышли на телеэкраны, стала работа «Слово для защиты» (1977), снятая по сценарию Александра Мендадзе, с которым Абдрашитов познакомился в киностудии. Эта кинолента получила приз за лучшую режиссуру на X Всесоюзном кинофестивале в Риге. Позже Абдрашитов снял еще 10 фильмов вместе с Мендадзе. Среди других его известных фильмов – «Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982), «Плюмбум, или Опасная игра» (1987), «Слуга» (1989), «Пьеса для пассажира» (1995), «Время танцора» (1997), «Магнитные бури» (2003) и др.
Абдрашитов был удостоен звания «Народный артист России» в 1992 г., а также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени в 2006 г.