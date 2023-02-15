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Госдума приняла закон о бесплатном проезде школьных автобусов по платным дорогам

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, освобождающий школьные и детские автобусы от оплаты проезда по платным участкам дорог, следует из электронной думской базы.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, инициатива «позволит сэкономить муниципальные, школьные и семейные бюджеты». Он добавил, что проезд по платным дорогам станет бесплатным с 1 сентября 2023 г.

Норма касается всех автобусов, которые перевозят организованные группы детей, в том числе на соревнования, экскурсии, в лагеря отдыха и др., уточнил Володин.

Законопроект 20 октября 2022 г. внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, среди них — первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. В первом чтении законопроект приняли 13 декабря, во втором — 14 февраля 2023 г. 

Сейчас от оплаты проезда по платным участкам дорог освобождены общественный транспорт (за исключением такси и междугородних и международных автобусов), почтовые и аварийно-спасательные службы, скорая помощь и другой спецтранспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных