Госдума приняла закон о бесплатном проезде школьных автобусов по платным дорогам

Законопроект 20 октября 2022 г. внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, среди них — первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. В первом чтении законопроект приняли 13 декабря, во втором — 14 февраля 2023 г.