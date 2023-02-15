Госдума приняла закон о бесплатном проезде школьных автобусов по платным дорогам
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, освобождающий школьные и детские автобусы от оплаты проезда по платным участкам дорог, следует из электронной думской базы.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, инициатива «позволит сэкономить муниципальные, школьные и семейные бюджеты». Он добавил, что проезд по платным дорогам станет бесплатным с 1 сентября 2023 г.
Норма касается всех автобусов, которые перевозят организованные группы детей, в том числе на соревнования, экскурсии, в лагеря отдыха и др., уточнил Володин.
Законопроект 20 октября 2022 г. внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, среди них — первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. В первом чтении законопроект приняли 13 декабря, во втором — 14 февраля 2023 г.
Сейчас от оплаты проезда по платным участкам дорог освобождены общественный транспорт (за исключением такси и междугородних и международных автобусов), почтовые и аварийно-спасательные службы, скорая помощь и другой спецтранспорт.