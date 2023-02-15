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Минобрнауки и вузы запустили программу «Послы российского образования и науки»

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков вместе с ректорами высших учебных заведений подписал соглашение о Консорциуме образовательных организаций высшего образования и научных организаций по реализации программы «Послы российского образования и науки».

«Программа, уже из ее названия понятно, нацелена на продвижение в мире российских образовательных и научных организаций, достижений, продуктов с использованием в том числе возможностей международных специализированных и общественно значимых площадок», - отметил Фальков.

По его словам, количеств студентов, поступающих в российские вузы, увеличивается, несмотря на пандемию и изменение геополитической обстановки. Всего, как отмечает министр, в России учатся более 350 000 иностранных студентов. Фальков указал на необходимость разнообразить механизм поиска и привлечения в страну талантливых студентов, ученых и исследователей.

Послами российского образования и науки могут стать выпускники российских и советских вузов, которые добились выдающихся успехов в профессиональной деятельности. К 2030 г. планируется создать пул из 250 послов из 60 стран.

Учредителями консоруциума согласились стать семь организаций: МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО, НИЦ «Курчатовский институт», СП бГПУ им. Петра Великого, РУДН, Томский госуниверситет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных