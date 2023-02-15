Минобрнауки и вузы запустили программу «Послы российского образования и науки»
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков вместе с ректорами высших учебных заведений подписал соглашение о Консорциуме образовательных организаций высшего образования и научных организаций по реализации программы «Послы российского образования и науки».
«Программа, уже из ее названия понятно, нацелена на продвижение в мире российских образовательных и научных организаций, достижений, продуктов с использованием в том числе возможностей международных специализированных и общественно значимых площадок», - отметил Фальков.
По его словам, количеств студентов, поступающих в российские вузы, увеличивается, несмотря на пандемию и изменение геополитической обстановки. Всего, как отмечает министр, в России учатся более 350 000 иностранных студентов. Фальков указал на необходимость разнообразить механизм поиска и привлечения в страну талантливых студентов, ученых и исследователей.
Послами российского образования и науки могут стать выпускники российских и советских вузов, которые добились выдающихся успехов в профессиональной деятельности. К 2030 г. планируется создать пул из 250 послов из 60 стран.
Учредителями консоруциума согласились стать семь организаций: МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО, НИЦ «Курчатовский институт», СП бГПУ им. Петра Великого, РУДН, Томский госуниверситет.