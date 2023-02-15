Минобрнауки и вузы запустили программу «Послы российского образования и науки»

По его словам, количеств студентов, поступающих в российские вузы, увеличивается, несмотря на пандемию и изменение геополитической обстановки. Всего, как отмечает министр, в России учатся более 350 000 иностранных студентов. Фальков указал на необходимость разнообразить механизм поиска и привлечения в страну талантливых студентов, ученых и исследователей.