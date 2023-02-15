Путин: для повышения доступности медпомощи еще многое предстоит сделать
В России для повышения доступности и качества медицинской помощи еще многое предстоит сделать, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.
«В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов. Для этого мы реализуем профильный национальный проект «Здравоохранение», с 2021 г. запустили региональные программы модернизации первичного звена», – рассказал он.
Охват этих программ, по его словам, составил свыше 10 000 медицинских объектов в стране. При этом у правительства есть возможность обеспечить их опережающее финансирование в рамках бюджетных лимитов на 2024 г.
В число других приоритетов, отметил Путин, входят также наращивание возможностей для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи, повышение уровня подготовки медицинских специалистов, а также более широкое использование передовых информационных технологий.
В декабре прошлого года Путин анонсировал дополнительные ежемесячные социальные выплаты медикам дефицитных специальностей. Позднее правительство утвердило их в размере от 4500 до 18 500 руб., специалисты начали их получать с 1 января. Как ожидается, выплаты коснутся 1,1 млн человек, на эти цели выделят 152,4 млрд руб.