Путин: для повышения доступности медпомощи еще многое предстоит сделать

«В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов. Для этого мы реализуем профильный национальный проект «Здравоохранение», с 2021 г. запустили региональные программы модернизации первичного звена», – рассказал он.