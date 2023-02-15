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Путин: для повышения доступности медпомощи еще многое предстоит сделать

Ведомости

В России для повышения доступности и качества медицинской помощи еще многое предстоит сделать, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

«В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов. Для этого мы реализуем профильный национальный проект «Здравоохранение», с 2021 г. запустили региональные программы модернизации первичного звена», – рассказал он.

Охват этих программ, по его словам, составил свыше 10 000 медицинских объектов в стране. При этом у правительства есть возможность обеспечить их опережающее финансирование в рамках бюджетных лимитов на 2024 г.

В число других приоритетов, отметил Путин, входят также наращивание возможностей для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи, повышение уровня подготовки медицинских специалистов, а также более широкое использование передовых информационных технологий.

В декабре прошлого года Путин анонсировал дополнительные ежемесячные социальные выплаты медикам дефицитных специальностей. Позднее правительство утвердило их в размере от 4500 до 18 500 руб., специалисты начали их получать с 1 января. Как ожидается, выплаты коснутся 1,1 млн человек, на эти цели выделят 152,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных