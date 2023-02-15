Минтруд: на выплату пособий и компенсаций в этом году предусмотрено 1,6 трлн рублей

Правительство ранее постановило с 1 февраля проиндексировать ряд социальных выплат на 11,9%. Это решение касается пособий семьям с детьми, материнского капитала, выплат инвалидам и ветеранам. Оно также распространяется на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, гарантии для россиян, удостоенных высших госнаград (например, Героев России, Героев Труда).