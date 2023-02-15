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Минтруд: на выплату пособий и компенсаций в этом году предусмотрено 1,6 трлн рублей

Ведомости

Объем средств, предусмотренных на выплату социальных пособий и компенсаций в этом году, составляет 1,6 трлн руб., заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, с 1 февраля уже пересмотрено 40 различных социальных выплат и компенсаций, их размер увеличен на 11,9%.

«Эти меры охватывают на сегодняшний день 16 млн человек. В целом в бюджете на эти меры поддержки предусмотрено 1,6 трлн руб.», – отметил Котяков (цитата по ТАСС).

Правительство ранее постановило с 1 февраля проиндексировать ряд социальных выплат на 11,9%. Это решение касается пособий семьям с детьми, материнского капитала, выплат инвалидам и ветеранам. Оно также распространяется на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, гарантии для россиян, удостоенных высших госнаград (например, Героев России, Героев Труда).

В конце декабря 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,49 трлн руб. Пенсионному фонду на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 г. – начале 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных