Минтруд: на выплату пособий и компенсаций в этом году предусмотрено 1,6 трлн рублей
Объем средств, предусмотренных на выплату социальных пособий и компенсаций в этом году, составляет 1,6 трлн руб., заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
По его словам, с 1 февраля уже пересмотрено 40 различных социальных выплат и компенсаций, их размер увеличен на 11,9%.
«Эти меры охватывают на сегодняшний день 16 млн человек. В целом в бюджете на эти меры поддержки предусмотрено 1,6 трлн руб.», – отметил Котяков (цитата по ТАСС).
Правительство ранее постановило с 1 февраля проиндексировать ряд социальных выплат на 11,9%. Это решение касается пособий семьям с детьми, материнского капитала, выплат инвалидам и ветеранам. Оно также распространяется на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, гарантии для россиян, удостоенных высших госнаград (например, Героев России, Героев Труда).
В конце декабря 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,49 трлн руб. Пенсионному фонду на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 г. – начале 2023 г.