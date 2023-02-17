В Сахалинской области с радаров пропал вертолет Robinson
Вертолет Robinson, на борту которого могли находиться три человека, пропал с экранов радаров в Сахалинской области. Об этом сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Известия» со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентств, вертолет должен был выйти на связь, но не сделал этого в назначенное время. Кроме того, у судна сработал аварийный маяк.
Уточняется, что вертолет исчез с радаров в районе горы Красная в Сахалинской области. На поиски была направлена наземная группа спасателей.
Позже в МЧС России сообщили, что вертолет был обнаружен. Он совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. К месту происшествия были направлены 18 спасателей. В готовность был приведен вертолет Ми-8.
В результате произошедшего один человек пострадал, его эвакуировали в Южно-Сахалинск, передают «РИА Новости». Состояние остальных не уточняется.