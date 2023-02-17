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В Сахалинской области с радаров пропал вертолет Robinson

Ведомости

Вертолет Robinson, на борту которого могли находиться три человека, пропал с экранов радаров в Сахалинской области. Об этом сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Известия» со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентств, вертолет должен был выйти на связь, но не сделал этого в назначенное время. Кроме того, у судна сработал аварийный маяк.

Уточняется, что вертолет исчез с радаров в районе горы Красная в Сахалинской области. На поиски была направлена наземная группа спасателей.

Позже в МЧС России сообщили, что вертолет был обнаружен. Он совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. К месту происшествия были направлены 18 спасателей. В готовность был приведен вертолет Ми-8.

В результате произошедшего один человек пострадал, его эвакуировали в Южно-Сахалинск, передают «РИА Новости». Состояние остальных не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных