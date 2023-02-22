Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы выросло до семи
В результате пожара в здании в центре Москвы погибли семь человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей», — рассказал собеседник.
Он уточнил, что девять пострадавших госпитализированы, еще двоим оказали амбулаторную помощь.
Пожар в центре Москвы начался вечером 21 февраля. Сообщение в МЧС России поступило в 21.20, огонь потушили к 23.43, уточнили в ведомстве. Ранее спасатели сообщали о 6 погибших и 9 пострадавших.
Огонь загорелся на пятом этаже 17-этажного здания, в котором располагается отель «МКМ» и бывшее общежитие, переведенное в жилой фонд, по адресу ул. Международная, дом 15. Площадь пожара составила 100 кв. м. По данным МЧС, было спасено 50 человек, включая 7 детей, всего эвакуировали около 200 человек.