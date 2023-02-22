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Общество

Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы выросло до семи

Ведомости

В результате пожара в здании в центре Москвы погибли семь человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 

«Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей», — рассказал собеседник. 

Он уточнил, что девять пострадавших госпитализированы, еще двоим оказали амбулаторную помощь. 

Пожар в центре Москвы начался вечером 21 февраля. Сообщение в МЧС России поступило в 21.20, огонь потушили к 23.43, уточнили в ведомстве. Ранее спасатели сообщали о 6 погибших и 9 пострадавших. 

Огонь загорелся на пятом этаже 17-этажного здания, в котором располагается отель «МКМ» и бывшее общежитие, переведенное в жилой фонд, по адресу ул. Международная, дом 15. Площадь пожара составила 100 кв. м. По данным МЧС, было спасено 50 человек, включая 7 детей, всего эвакуировали около 200 человек.

Предварительной причиной пожара рассматривается поджог, сообщили ТАСС в экстренных службах. По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре. Позже столичный ГСУ СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных