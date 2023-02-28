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Роструд напомнил о выходном дне 8 марта

Ведомости

В Федеральной службе по труду и занятости России напомнили о выходном дне 8 марта, а также о сокращении на час рабочего дня 7 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В этом году праздник приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в производственном календаре на празднование Международного женского дня отведен один день, перенос выходных не предусмотрен», – говорится в сообщении.

Поскольку 7 марта, вторник, является предпраздничным днем, то продолжительность рабочего дня сокращается на один час, добавили в пресс-службе Роструда.

В августе прошлого года Государственная дума утвердила производственный календарь на 2023 г. Согласно ему, нерабочими днями в частности будут праздник Весны и Труда (с 29 апреля по 1 мая), День Победы (с 6 по 9 мая), День России (с 10 по 12 июня), а также День народного единства (с 4 по 6 ноября).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных