Роструд напомнил о выходном дне 8 марта

В августе прошлого года Государственная дума утвердила производственный календарь на 2023 г. Согласно ему, нерабочими днями в частности будут праздник Весны и Труда (с 29 апреля по 1 мая), День Победы (с 6 по 9 мая), День России (с 10 по 12 июня), а также День народного единства (с 4 по 6 ноября).