Роструд напомнил о выходном дне 8 марта
В Федеральной службе по труду и занятости России напомнили о выходном дне 8 марта, а также о сокращении на час рабочего дня 7 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В этом году праздник приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в производственном календаре на празднование Международного женского дня отведен один день, перенос выходных не предусмотрен», – говорится в сообщении.
Поскольку 7 марта, вторник, является предпраздничным днем, то продолжительность рабочего дня сокращается на один час, добавили в пресс-службе Роструда.
В августе прошлого года Государственная дума утвердила производственный календарь на 2023 г. Согласно ему, нерабочими днями в частности будут праздник Весны и Труда (с 29 апреля по 1 мая), День Победы (с 6 по 9 мая), День России (с 10 по 12 июня), а также День народного единства (с 4 по 6 ноября).