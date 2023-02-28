В центральной части Турции произошло новое землетрясение
В Турции произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4 балла. Об этом сообщил Европейский сейсмологический центр.
Землетрясение зафиксировали в 19.59 мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 16 км к западу от города Кайсери с населением около 600 000 человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
27 февраля в турецкой провинции Измир также произошли толчки магнитудой до 4,1, тогда об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции.
Серия землетрясений магнитудой до 7,8 балла была зафиксирована на юго-востоке Турции и севере Сирии 6 февраля. Как уточняет Associated Press, в результате катастрофы погибло почти 48 000 человек в Турции и Сирии, разрушено или повреждено около 173 000 зданий. Всего землетрясения затронуло 10 регионов страны, после него произошло более 3100 афтершоков.