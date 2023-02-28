В центральной части Турции произошло новое землетрясение

Серия землетрясений магнитудой до 7,8 балла была зафиксирована на юго-востоке Турции и севере Сирии 6 февраля. Как уточняет Associated Press, в результате катастрофы погибло почти 48 000 человек в Турции и Сирии, разрушено или повреждено около 173 000 зданий. Всего землетрясения затронуло 10 регионов страны, после него произошло более 3100 афтершоков.