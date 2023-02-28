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В центральной части Турции произошло новое землетрясение

Ведомости

В Турции произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4 балла. Об этом сообщил Европейский сейсмологический центр.

Землетрясение зафиксировали в 19.59 мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 16 км к западу от города Кайсери с населением около 600 000 человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

27 февраля в турецкой провинции Измир также произошли толчки магнитудой до 4,1, тогда об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции.

Серия землетрясений магнитудой до 7,8 балла была зафиксирована на юго-востоке Турции и севере Сирии 6 февраля. Как уточняет Associated Press, в результате катастрофы погибло почти 48 000 человек в Турции и Сирии, разрушено или повреждено около 173 000 зданий. Всего землетрясения затронуло 10 регионов страны, после него произошло более 3100 афтершоков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных