В провинции Измир на западе Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в провинции Измир на западе Турции, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Землетрясение произошло в Измирском заливе, примерно в 5 км от города Фоча. Губернатор Измира Явуз Селим Кешгер сообщил, что пока не поступала информация о погибших.
«Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в нашем городе Фоча. Мы не получили никакой информации о гибели людей или порче имущества», – сказал он.
6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным стал толчок магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок в 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны.
В результате произошедшего повреждены оказались не менее 41 000 зданий, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля. Как уточняет Associated Press, в результате землетрясений погибло почти 48 000 человек в Турции и Сирии, разрушено или повреждено около 173 000 зданий.