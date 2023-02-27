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В провинции Измир на западе Турции произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в провинции Измир на западе Турции, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Землетрясение произошло в Измирском заливе, примерно в 5 км от города Фоча. Губернатор Измира Явуз Селим Кешгер сообщил, что пока не поступала информация о погибших.

«Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в нашем городе Фоча. Мы не получили никакой информации о гибели людей или порче имущества», – сказал он.

6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным стал толчок магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок в 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны.

В результате произошедшего повреждены оказались не менее 41 000 зданий, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля. Как уточняет Associated Press, в результате землетрясений погибло почти 48 000 человек в Турции и Сирии, разрушено или повреждено около 173 000 зданий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных