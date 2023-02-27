В провинции Измир на западе Турции произошло землетрясение

В результате произошедшего повреждены оказались не менее 41 000 зданий, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля. Как уточняет Associated Press, в результате землетрясений погибло почти 48 000 человек в Турции и Сирии, разрушено или повреждено около 173 000 зданий.