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На шахте в Ростовской области из-за задымления эвакуируют более 200 человек

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На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление, находящихся в забое людей эвакуируют, сообщили ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Задымление произошло на глубине 190 м на шахте в 6 км от города Зверева, оттуда эвакуируют 229 человек.

«В забое находятся 229 человек, в настоящее время проводится их эвакуация. Открытого горения нет, на месте происшествия запущена вентиляционная система», – сказали агентству.

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В ГУ МЧС по региону «Интерфаксу» уточнили, что информация о задымлении в центральной промежуточной подстанции поступила в 10:40 по московскому времени. По данным ведомства, никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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