На шахте в Ростовской области из-за задымления эвакуируют более 200 человек
На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление, находящихся в забое людей эвакуируют, сообщили ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Задымление произошло на глубине 190 м на шахте в 6 км от города Зверева, оттуда эвакуируют 229 человек.
«В забое находятся 229 человек, в настоящее время проводится их эвакуация. Открытого горения нет, на месте происшествия запущена вентиляционная система», – сказали агентству.
В ГУ МЧС по региону «Интерфаксу» уточнили, что информация о задымлении в центральной промежуточной подстанции поступила в 10:40 по московскому времени. По данным ведомства, никто не пострадал.