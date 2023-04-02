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Общество

В СПЧ заявили об обвинениях в «мигрантофобии» из-за идеи ограничить продажу оружия

Ведомости

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ столкнулись с обвинениями в «мигрантофобии» после своего предложения о выработке мер, которые бы ограничили свободную покупку оружия мигрантами сразу после получения гражданства РФ. Об этом сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Как только был озвучен вопрос о необходимости  выработки мер по ограничению «новых» граждан РФ, выходцев из Средней Азии и Закавказья, к свободному/моментальному допуску на приобретение оружия, сразу нашлись те, кто попытался рассказать об ошибочности данной позиции, да еще и обвинить в мигрантофобии», – говорится в заявлении Кабанова в Telegram-канале СПЧ.

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По его словам, такую позицию поддержали не только «мирно настроенные диаспоры», но и торговцы оружием. Кабанов назвал такие заявления бесполезными, так как в ряде госорганов поддержали инициативу по ограничению возможности приобретения оружия. Работа по ее правовому оформлению началась, заявил член СПЧ. По его мнению, некоторые правозащитники искренне предлагают «не бояться мигрантов с ружьем», но они, по-видимому, «не в курсе удручающей криминальной статистики». 

28 марта Кабанов писал, что во время прохождения медкомиссии для продления разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия он обратил внимание на то, что треть проходящих процедуру составляли выходцы из Средней Азии. В Росгвардии ему сообщили, что «новые» граждане могут получать разрешение на оружие сразу при получении российского гражданства без ограничений.

Кабанов выразил сомнение, что приезжие проходят эту процедуру с целью охоты, и предложил запретить такой категории граждан выдачу и перерегистрацию разрешений без постановки на воинский учет или ввести временной ограничительный ценз. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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