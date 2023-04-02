В СПЧ заявили об обвинениях в «мигрантофобии» из-за идеи ограничить продажу оружия

По его словам, такую позицию поддержали не только «мирно настроенные диаспоры», но и торговцы оружием. Кабанов назвал такие заявления бесполезными, так как в ряде госорганов поддержали инициативу по ограничению возможности приобретения оружия. Работа по ее правовому оформлению началась, заявил член СПЧ. По его мнению, некоторые правозащитники искренне предлагают «не бояться мигрантов с ружьем», но они, по-видимому, «не в курсе удручающей криминальной статистики».