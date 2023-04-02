В СПЧ заявили об обвинениях в «мигрантофобии» из-за идеи ограничить продажу оружия
В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ столкнулись с обвинениями в «мигрантофобии» после своего предложения о выработке мер, которые бы ограничили свободную покупку оружия мигрантами сразу после получения гражданства РФ. Об этом сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.
«Как только был озвучен вопрос о необходимости выработки мер по ограничению «новых» граждан РФ, выходцев из Средней Азии и Закавказья, к свободному/моментальному допуску на приобретение оружия, сразу нашлись те, кто попытался рассказать об ошибочности данной позиции, да еще и обвинить в мигрантофобии», – говорится в заявлении Кабанова в Telegram-канале СПЧ.
По его словам, такую позицию поддержали не только «мирно настроенные диаспоры», но и торговцы оружием. Кабанов назвал такие заявления бесполезными, так как в ряде госорганов поддержали инициативу по ограничению возможности приобретения оружия. Работа по ее правовому оформлению началась, заявил член СПЧ. По его мнению, некоторые правозащитники искренне предлагают «не бояться мигрантов с ружьем», но они, по-видимому, «не в курсе удручающей криминальной статистики».
28 марта Кабанов писал, что во время прохождения медкомиссии для продления разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия он обратил внимание на то, что треть проходящих процедуру составляли выходцы из Средней Азии. В Росгвардии ему сообщили, что «новые» граждане могут получать разрешение на оружие сразу при получении российского гражданства без ограничений.
Кабанов выразил сомнение, что приезжие проходят эту процедуру с целью охоты, и предложил запретить такой категории граждан выдачу и перерегистрацию разрешений без постановки на воинский учет или ввести временной ограничительный ценз.