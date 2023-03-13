Глава СПЧ предложил лишать родительских прав мигрантов за отказ отдать детей в школу
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не предоставляют образование своим детям. Видео с его заявлением опубликовано на YouTube-канале организации.
«Еще тема касательно детей, мамаша может сказать: "Я не хочу, чтобы мой ребенок учился в школе", – мать из семьи мигрантов. Вообще-то у родителей, кроме прав, есть обязанности, они должны обеспечить своих детей образованием. Если в России принято, что все дети имеют образование, то они тоже должны это сделать, а если нет, то извините, на мой взгляд, вплоть до лишения родительских прав, вплоть до этого», – сказал он по итогам рабочей поездки в Калужскую область.
В ноябре 2022 г. начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что в стране сейчас находятся порядка 6 млн иностранцев, половина из которых – трудовые мигранты.
Еще около 750 000 человек от этого числа – это временно или постоянно проживающие в России иностранные граждане, а еще 400 000 – иностранные студенты. С начала прошлого года было зафиксировано около 660 000 случаев фиктивной регистрации иностранцев, они были сняты с учета, по фактам правонарушений были возбуждены уголовные дела. Число же фиктивных регистраций брака составило 220, добавила представитель МВД.