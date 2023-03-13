Глава СПЧ предложил лишать родительских прав мигрантов за отказ отдать детей в школу

«Еще тема касательно детей, мамаша может сказать: "Я не хочу, чтобы мой ребенок учился в школе", – мать из семьи мигрантов. Вообще-то у родителей, кроме прав, есть обязанности, они должны обеспечить своих детей образованием. Если в России принято, что все дети имеют образование, то они тоже должны это сделать, а если нет, то извините, на мой взгляд, вплоть до лишения родительских прав, вплоть до этого», – сказал он по итогам рабочей поездки в Калужскую область.