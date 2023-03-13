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Глава СПЧ предложил лишать родительских прав мигрантов за отказ отдать детей в школу

Ведомости

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не предоставляют образование своим детям. Видео с его заявлением опубликовано на YouTube-канале организации.

«Еще тема касательно детей, мамаша может сказать: "Я не хочу, чтобы мой ребенок учился в школе", – мать из семьи мигрантов. Вообще-то у родителей, кроме прав, есть обязанности, они должны обеспечить своих детей образованием. Если в России принято, что все дети имеют образование, то они тоже должны это сделать, а если нет, то извините, на мой взгляд, вплоть до лишения родительских прав, вплоть до этого», – сказал он по итогам рабочей поездки в Калужскую область.

В ноябре 2022 г. начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что в стране сейчас находятся порядка 6 млн иностранцев, половина из которых – трудовые мигранты.

Еще около 750 000 человек от этого числа – это временно или постоянно проживающие в России иностранные граждане, а еще 400 000 – иностранные студенты. С начала прошлого года было зафиксировано около 660 000 случаев фиктивной регистрации иностранцев, они были сняты с учета, по фактам правонарушений были возбуждены уголовные дела. Число же фиктивных регистраций брака составило 220, добавила представитель МВД.

Ранее по теме: Количество мигрантов выросло на четверть, несмотря на кризис

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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