Газета
Общество

«Свободный университет» заявил о приостановке деятельности в России

Ведомости

Ученый совет «Свободного университета», признанного Генеральной прокуратурой нежелательной организацией, объявил о приостановке деятельности на территории России. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале организации. 

Юристы «Свободного университета» пришли к выводу, что Генпрокуратура объявляет нежелательным «не конкретную организацию, но само имя» университета, отмечается в публикации. По мнению ученого совета, действия Генпрокуратуры являются антиконституционными.

«Так что занятия в любых  "свободных университетах" в РФ могут стать поводом для преследования граждан. Мы считаем это признанием значимости нашей работы, проделанной с 2020 года, со стороны властей РФ», – говорится в заявлении. 

Ученый совет принял решение приостановить деятельность университета на территории РФ. Там заявили, что планируют развивать «Свободный университет» за пределами юрисдикции РФ и сосредоточиться на «поддержке студентов и преподавателей, сохранении академических связей и независимых научных школ».

Ранее по теме: Генпрокуратура России признала нежелательным латвийский «Свободный университет»

31 марта Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийской иностранной неправительственной организации (НПО) «Свободный университет». 

«Установлено, что университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами Российской Федерации, включая тех, кто признан иностранными агентами в России», – говорится в сообщении ведомства. Также, по данным проверки Генпрокуратуры, профессорско-преподавательский состав учреждения популяризирует деятельность «организаций, признанных в России экстремистскими».

В прокуратуре подчеркнули, что разработанная и используемая в университете литература «имеет ярко выраженный антироссийский характер», в которой под «предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя». По сообщению пресс-службы, у студентов формируется «стойкая неприязнь к России» во время обучения и «навязывается ультралиберальная модель европейской демократии».

«Свободный университет» был создан в 2020 г. бывшими преподавателями Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), — профессором факультета права ВШЭ Еленой Лукьяновой (признана иноагентом), преподавателями Школы философии Виктором и Юлией Горбатовыми, а также Кириллом Мартыновым (признан иноагентом). По замыслу преподавателей, учреждение «свободно от административного давления и цензуры».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных