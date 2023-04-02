«Свободный университет» заявил о приостановке деятельности в России

В прокуратуре подчеркнули, что разработанная и используемая в университете литература «имеет ярко выраженный антироссийский характер», в которой под «предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя». По сообщению пресс-службы, у студентов формируется «стойкая неприязнь к России» во время обучения и «навязывается ультралиберальная модель европейской демократии».