«Свободный университет» заявил о приостановке деятельности в России
Ученый совет «Свободного университета», признанного Генеральной прокуратурой нежелательной организацией, объявил о приостановке деятельности на территории России. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале организации.
Юристы «Свободного университета» пришли к выводу, что Генпрокуратура объявляет нежелательным «не конкретную организацию, но само имя» университета, отмечается в публикации. По мнению ученого совета, действия Генпрокуратуры являются антиконституционными.
«Так что занятия в любых "свободных университетах" в РФ могут стать поводом для преследования граждан. Мы считаем это признанием значимости нашей работы, проделанной с 2020 года, со стороны властей РФ», – говорится в заявлении.
Ученый совет принял решение приостановить деятельность университета на территории РФ. Там заявили, что планируют развивать «Свободный университет» за пределами юрисдикции РФ и сосредоточиться на «поддержке студентов и преподавателей, сохранении академических связей и независимых научных школ».
31 марта Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийской иностранной неправительственной организации (НПО) «Свободный университет».
«Установлено, что университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами Российской Федерации, включая тех, кто признан иностранными агентами в России», – говорится в сообщении ведомства. Также, по данным проверки Генпрокуратуры, профессорско-преподавательский состав учреждения популяризирует деятельность «организаций, признанных в России экстремистскими».
В прокуратуре подчеркнули, что разработанная и используемая в университете литература «имеет ярко выраженный антироссийский характер», в которой под «предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя». По сообщению пресс-службы, у студентов формируется «стойкая неприязнь к России» во время обучения и «навязывается ультралиберальная модель европейской демократии».
«Свободный университет» был создан в 2020 г. бывшими преподавателями Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), — профессором факультета права ВШЭ Еленой Лукьяновой (признана иноагентом), преподавателями Школы философии Виктором и Юлией Горбатовыми, а также Кириллом Мартыновым (признан иноагентом). По замыслу преподавателей, учреждение «свободно от административного давления и цензуры».