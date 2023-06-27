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Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

Ведомости

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, восстановительные работы могут занять 4–8 часов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов», — написал он, не уточнив причины произошедшего.

В связи с этим задерживается движение двух поездов дальнего следования – из Москвы в Санкт-Петербург и из Евпатории в Санкт-Петербург, а также два местных поезда, рассказали в пресс-службе правительстве Крыма. 

21 июня Аксенов рассказал о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков тогда рассказал, что в результате повреждения полотна были отменены две утренние электрички, пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка были отправлены автобусами. Вскоре движение было восстановлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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