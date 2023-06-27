Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму
В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, восстановительные работы могут занять 4–8 часов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов», — написал он, не уточнив причины произошедшего.
В связи с этим задерживается движение двух поездов дальнего следования – из Москвы в Санкт-Петербург и из Евпатории в Санкт-Петербург, а также два местных поезда, рассказали в пресс-службе правительстве Крыма.
21 июня Аксенов рассказал о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков тогда рассказал, что в результате повреждения полотна были отменены две утренние электрички, пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка были отправлены автобусами. Вскоре движение было восстановлено.