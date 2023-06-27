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Общество

Минтранс Крыма сообщил о восстановлении движения поездов на поврежденном участке

Ведомости

Движение поездов между станциями Владиславовка и Ленино в Крыму после повреждения железной дороги восстановлено, сообщили в министерстве транспорта полуострова. Уточняется, что пригородные поезда и поезда дальнего следования осуществляют движение в штатном режиме.

Утром 27 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожных путей в Кировском районе полуострова. Он отмечал, что ремонтные работы должны были занять от 4 до 8 часов.

В правительстве Крыма сообщили, что в результате произошла задержка движения поездов дальнего следования – из Москвы в Санкт-Петербург и из Евпатории в Санкт-Петербург. По уточнению минтранса, по маршруту также продолжил следование поезд Уфа – Симферополь.

Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму в этом месяце. В частности, 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а проблемы пообещали устранить через 3–4 часа. 21 июня Аксенов также рассказал о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков тогда рассказал, что в результате повреждения полотна были отменены две утренние электрички.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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