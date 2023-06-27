Минтранс Крыма сообщил о восстановлении движения поездов на поврежденном участке

Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму в этом месяце. В частности, 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а проблемы пообещали устранить через 3–4 часа. 21 июня Аксенов также рассказал о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков тогда рассказал, что в результате повреждения полотна были отменены две утренние электрички.