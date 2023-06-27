Минтранс Крыма сообщил о восстановлении движения поездов на поврежденном участке
Движение поездов между станциями Владиславовка и Ленино в Крыму после повреждения железной дороги восстановлено, сообщили в министерстве транспорта полуострова. Уточняется, что пригородные поезда и поезда дальнего следования осуществляют движение в штатном режиме.
Утром 27 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожных путей в Кировском районе полуострова. Он отмечал, что ремонтные работы должны были занять от 4 до 8 часов.
В правительстве Крыма сообщили, что в результате произошла задержка движения поездов дальнего следования – из Москвы в Санкт-Петербург и из Евпатории в Санкт-Петербург. По уточнению минтранса, по маршруту также продолжил следование поезд Уфа – Симферополь.
Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму в этом месяце. В частности, 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а проблемы пообещали устранить через 3–4 часа. 21 июня Аксенов также рассказал о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков тогда рассказал, что в результате повреждения полотна были отменены две утренние электрички.