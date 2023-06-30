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Разуваева назвала форумы Росмолодежи альтернативой ушедшему Tinder

Ведомости

Форумы Росмолодежи могут быть альтернативой ушедшему из России сервису для знакомств Tinder, считает руководитель ведомства Ксения Разуваева. Об этом она заявила в интервью «РИА Новости».

«Что касается альтернатив Tinder, мы точно никаких альтернатив делать не планируем: приглашаем всех на форумы. У нас там знакомятся люди из разных регионов России, создают проекты, заводят друзей и часто создаются настоящие крепкие семьи, молодые люди делают предложение руки и сердца прямо на сцене любимым девушкам – по-моему, это Tinder здорового человека», – сказал глава Росмолодежи.

30 июня Tinder перестал работать на территории России. Приложение пропало из App Store и перестало быть доступно в Google Play. О планах уйти из РФ владелец сервиса Match Group заявил еще 2 мая. При этом платные услуги перестали быть доступны еще в апреле 2022 г. В группе также уточнили, что те пользователи, которые приобрели долгосрочные подписки, могут вернуть средства, заполнив обращение на сайте.

Еще в марте прошлого года об уходе с российского и белорусского рынков объявила американская компания Bumble (владеет сервисами знакомств Bumble, Badoo и Fruitz). Тогда же приложения разработчика перестали быть доступны для пользователей iOS и Android.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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