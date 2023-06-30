Разуваева назвала форумы Росмолодежи альтернативой ушедшему Tinder

30 июня Tinder перестал работать на территории России. Приложение пропало из App Store и перестало быть доступно в Google Play. О планах уйти из РФ владелец сервиса Match Group заявил еще 2 мая. При этом платные услуги перестали быть доступны еще в апреле 2022 г. В группе также уточнили, что те пользователи, которые приобрели долгосрочные подписки, могут вернуть средства, заполнив обращение на сайте.