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Бизнес

Tinder перестал работать в России

Ведомости

Сервис для знакомств Tinder перестал работать в России. Приложение пропало из App Store и перестало быть доступно в Google Play, убедился корреспондент «Ведомостей». 

При попытке найти Tinder в Google Play появляется уведомление, что оно не доступно в выбранном регионе. В App Store приложение при поиске и вовсе не отображается. На странице разработчика Tinder в магазине Apple также больше нет доступных приложений для юзеров из России.

При входе в Tinder в аккаунтах российских пользователей высвечивается уведомление об ошибке и с просьбой зайти позже. ТАСС пишет, что пользователи с ОС Android по-прежнему могут зайти в скачанное ранее приложение.

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2 мая Match Group (владелец Tinder) сообщила, что уйдет из России к 30 июня. Tinder ограничил для россиян доступ к платным опциям еще в апреле 2022 г. В конце мая сервис стал предупреждать россиян о прекращении работы в стране с 30 июня. 

Позже в компании пояснили, что с этого дня платные подписки в приложении также перестанут автоматически продлеваться для пользователей из России. За подписки на шесть месяцев и на год юзеры смогут вернуть средства, заполнив обращение на сайте, уточнили в Tinder.

До этого об уходе из России на фоне начала спецоперации на Украине заявила американская Bumble Inc., которой принадлежат международные сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz. В марте 2022 г. приложения стали недоступны для граждан России и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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