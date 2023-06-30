Tinder перестал работать в России
Сервис для знакомств Tinder перестал работать в России. Приложение пропало из App Store и перестало быть доступно в Google Play, убедился корреспондент «Ведомостей».
При попытке найти Tinder в Google Play появляется уведомление, что оно не доступно в выбранном регионе. В App Store приложение при поиске и вовсе не отображается. На странице разработчика Tinder в магазине Apple также больше нет доступных приложений для юзеров из России.
При входе в Tinder в аккаунтах российских пользователей высвечивается уведомление об ошибке и с просьбой зайти позже. ТАСС пишет, что пользователи с ОС Android по-прежнему могут зайти в скачанное ранее приложение.
2 мая Match Group (владелец Tinder) сообщила, что уйдет из России к 30 июня. Tinder ограничил для россиян доступ к платным опциям еще в апреле 2022 г. В конце мая сервис стал предупреждать россиян о прекращении работы в стране с 30 июня.
Позже в компании пояснили, что с этого дня платные подписки в приложении также перестанут автоматически продлеваться для пользователей из России. За подписки на шесть месяцев и на год юзеры смогут вернуть средства, заполнив обращение на сайте, уточнили в Tinder.
До этого об уходе из России на фоне начала спецоперации на Украине заявила американская Bumble Inc., которой принадлежат международные сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz. В марте 2022 г. приложения стали недоступны для граждан России и Белоруссии.