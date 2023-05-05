VK разрабатывает свой аналог Tinder

VK разрабатывает свой аналог TinderОтдельное приложение для знакомств не потребует аккаунта во «В контакте»
VK создает собственное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во «В контакте». Его запуск может состояться уже летом 2023 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к компании, и еще один собеседник, близкий к дейтинговому сервису. Представитель VK воздержался от комментариев.
Сейчас в соцсети «В контакте» уже есть сервис «VK Знакомства». Он появился в ноябре 2021 г., открывается в отдельной вкладке и интегрирован в каталог других сервисов, таких как «Здоровье», «Женский дневник», «Погода», «Чекбэк», «Звонки» и т. д. Он позиционируется как сервис, который помогает найти пару для дружеского или романтического общения. В анкету можно добавить фото со своей страницы во «В контакте», а также узнать, есть ли с потенциальным собеседником совпадения по музыкальным вкусам, которые формируются на основе добавленных в соцсети песен.