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VK разрабатывает свой аналог Tinder

Отдельное приложение для знакомств не потребует аккаунта во «В контакте»
Анна Устинова Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

VK создает собственное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во «В контакте». Его запуск может состояться уже летом 2023 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к компании, и еще один собеседник, близкий к дейтинговому сервису. Представитель VK воздержался от комментариев.

Сейчас в соцсети «В контакте» уже есть сервис «VK Знакомства». Он появился в ноябре 2021 г., открывается в отдельной вкладке и интегрирован в каталог других сервисов, таких как «Здоровье», «Женский дневник», «Погода», «Чекбэк», «Звонки» и т. д. Он позиционируется как сервис, который помогает найти пару для дружеского или романтического общения. В анкету можно добавить фото со своей страницы во «В контакте», а также узнать, есть ли с потенциальным собеседником совпадения по музыкальным вкусам, которые формируются на основе добавленных в соцсети песен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных