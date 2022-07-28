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Владельца Tinder оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные

Ведомости

Мировой суд Таганского района Москвы признал виновной Match Group (владеет приложением для знакомств Tinder) в отказе локализовать данные россиян на территории России. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». 

«Признать виновным Match Group LLC и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн руб.», — постановил судья.

Компанию осудили по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Изначально ей грозил штраф до 6 млн руб.

Отмечается, что Роскомнадзор направил требование о локализации персональных данных пользователей Tinder, однако компания - владелец приложения так и не сделала этого. Тогда был составлен административный протокол.

Сегодня по той же статье была оштрафована на 1 млн руб. компания Snap Inc. Ей принадлежит мессенджер Snapchat. За повторный отказ локализовать данные россиян на территории страны виновным признали и мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Компании назначили штраф в размере 18 млн руб. Это максимальное наказание по статье за повторное нарушение.

Ранее суд также оштрафовал за то же нарушение компанию Apple, фотохостинг Pinterest, сервис по бронированию жилья Airbnb, стриминговую платформу Twitch и компанию Google. Последняя повторно проигнорировала требование Роскомнадзора и получила штраф в размере 15 млн руб.

Согласно закону о персональных данных от 2015 г., компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения законодательства по этой статье сервис может быть заблокирован. В частности, в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять требование и была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных