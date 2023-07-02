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Общество

Губернатор Краснодарского края прокомментировал сообщения о взрыве

Ведомости

Власти Краснодарского края устанавливают обстоятельства произошедшего в регионе на фоне сообщений о взрыве, заявил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

«На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего», – написал он.

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Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что в Приморско-Ахтарском районе, по предварительным данным, произошел взрыв, в поле недалеко от аэродрома образовалась большая воронка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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