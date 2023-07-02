Губернатор Краснодарского края прокомментировал сообщения о взрыве
Власти Краснодарского края устанавливают обстоятельства произошедшего в регионе на фоне сообщений о взрыве, заявил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.
«На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего», – написал он.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что в Приморско-Ахтарском районе, по предварительным данным, произошел взрыв, в поле недалеко от аэродрома образовалась большая воронка.