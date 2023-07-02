Специалисты Минобороны прибыли на место предполагаемого взрыва на Кубани
На место предполагаемого взрыва в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края прибыли специалисты Минобороны и экстренных служб, сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.
«По информации главы муниципалитета Максима Бондаренко с места происшествия, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет, жилые дома также не пострадали, происшествие вдали от поселений», – говорится в сообщении.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что в Приморско-Ахтарском районе, по предварительным данным, произошел взрыв, в поле недалеко от аэродрома образовалась большая воронка.
Затем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что причины произошедшего устанавливаются. Он также подтвердил, что в результате ЧП жертв и разрушений нет.