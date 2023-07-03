Гусев рассказал о выплатах пострадавшим во время режима КТО
В Воронежской области завершили оценку ущерба, нанесенного гражданскому населению региона во время действия режима контртеррористической операции (КТО), введенного в связи с попыткой мятежа Евгения Пригожина. Четырем пострадавшим жителям региона выплатят по 100 000 руб., об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Гусев уточнил, что во время КТО пострадали «чуть более пары десятков» домов, несколько хозпростроек и автомобили. При каких обстоятельствах этим объектам был нанесен ущерб, он не уточнил.
«Общий объем затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу – завтра туда выходит подрядчик. Также легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребёнок. Им выплатим по 100 000 руб. Поручил оперативно провести все необходимые работы и выплаты», – подчеркнул Гусев.
В Павловском районе Воронежской области 24 июня во время прохода колонны ЧВК «Вагнер» произошла перестрелка, повреждены дома. Об этом на следующий день сообщил глава района Максим Янцов. По его данным, инцидент произошел вблизи села Елизаветовка, были повреждены 19 домов.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа. На следующий день компания блокировала Ростов-на-дону, а Пригожин заявил о движении колон с бойцами и техникой в московском направлении. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации. Основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Возбужденное в отношении Пригожина уголовное дело о военном мятеже было прекращено.
На этом фоне в Воронежской области 24 июня был введен режим КТО, который официально сняли 26 июня. Ранее Гусев сообщил, что регион компенсирует ремонт гражданского имущества из областного бюджета.