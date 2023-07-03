Гусев рассказал о выплатах пострадавшим во время режима КТО

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа. На следующий день компания блокировала Ростов-на-дону, а Пригожин заявил о движении колон с бойцами и техникой в московском направлении. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации. Основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Возбужденное в отношении Пригожина уголовное дело о военном мятеже было прекращено.