В Воронежской области пообещали восстановить поврежденное при КТО имущество
Воронежская область вернулась к стандартному управлению после снятия режима контртеррористической операции (КТО), сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Поручил завершать оценку ущерба и проводить за счет региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть», – написал губернатор у себя в Telegram-канале.
Сам режим был введен на фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» в регионе. Вечером 23 июня Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и обвинил в этом армию. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. На фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» власти российских регионов начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия.
Режим КТО был также введен в Москве и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что все ограничения в регионе отменяются, школьные выпускные пройдут 1 июля. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили об отмене режима КТО в Москве, Московской и Воронежской областях «в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей».
Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, а глава военной компании согласился принять меры для деэскалации ситуации. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить.