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Политика

В Воронежской области пообещали восстановить поврежденное при КТО имущество

Ведомости

Воронежская область вернулась к стандартному управлению после снятия режима контртеррористической операции (КТО), сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Поручил завершать оценку ущерба и проводить за счет региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть», – написал губернатор у себя в Telegram-канале.

Сам режим был введен на фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» в регионе. Вечером 23 июня Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и обвинил в этом армию. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. На фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» власти российских регионов начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия.

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Режим КТО был также введен в Москве и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что все ограничения в регионе отменяются, школьные выпускные пройдут 1 июля. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили об отмене режима КТО в Москве, Московской и Воронежской областях «в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей».

Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, а глава военной компании согласился принять меры для деэскалации ситуации. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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