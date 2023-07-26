Госдума приняла закон об упрощенном внесудебном банкротстве

Закон также предполагает сокращение срока, в который человек может инициировать внесудебное банкротство повторно. Согласно принятым поправкам, этот срок сокращен до пяти лет. Раньше гражданин мог подать заявление в МФЦ с требованием признать себя банкротом по истечении не менее десяти лет с первого раза.