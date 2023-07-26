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Общество

Госдума приняла закон об упрощенном внесудебном банкротстве

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, который позволяет большему числу людей воспользоваться упрощенной процедурой банкротства. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Согласно принятым поправкам, теперь для инициирования процедуры банкротства во внесудебном порядке необходимо соблюдение ряда условий. В частности, сумма долгов должна быть не менее 25 000 руб., но не более 1 млн руб. Ранее диапазон составлял от 50 000 до 500 000 руб.

Закон также предполагает сокращение срока, в который человек может инициировать внесудебное банкротство повторно. Согласно принятым поправкам, этот срок сокращен до пяти лет. Раньше гражданин мог подать заявление в МФЦ с требованием признать себя банкротом по истечении не менее десяти лет с первого раза.

Поправки вносятся в закон о несостоятельности и в другие законодательные акты. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 21 апреля 2023 г. В пояснительной записке к поправкам уточняется, что этот документ направлен «на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства». В первом чтении закон был рассмотрен 30 мая, во втором – 25 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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