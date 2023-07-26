Госдума приняла закон об упрощенном внесудебном банкротстве
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, который позволяет большему числу людей воспользоваться упрощенной процедурой банкротства. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Согласно принятым поправкам, теперь для инициирования процедуры банкротства во внесудебном порядке необходимо соблюдение ряда условий. В частности, сумма долгов должна быть не менее 25 000 руб., но не более 1 млн руб. Ранее диапазон составлял от 50 000 до 500 000 руб.
Закон также предполагает сокращение срока, в который человек может инициировать внесудебное банкротство повторно. Согласно принятым поправкам, этот срок сокращен до пяти лет. Раньше гражданин мог подать заявление в МФЦ с требованием признать себя банкротом по истечении не менее десяти лет с первого раза.
Поправки вносятся в закон о несостоятельности и в другие законодательные акты. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 21 апреля 2023 г. В пояснительной записке к поправкам уточняется, что этот документ направлен «на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства». В первом чтении закон был рассмотрен 30 мая, во втором – 25 июля.