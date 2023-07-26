ФАС раскрыла картель ЧОПов на 2 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в ведомстве.
Участниками картеля стали ЧОП «Кончак» и ЧОП «Альтаир», которые служба признала виновными в поддержании цен на торгах (п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции»).
Компании участвовали в торгах на оказание охранных услуг для медучреждений и соцобъектов в Московской области, часть из них проводились в рамках нацпроекта. ФАС установила, что фирмы договорились поддерживать цены в 16 процедурах, общая стоимость контрактов которых составила 2 млрд руб.
В ФАС напомнили, что за заключение картельного сговора предусмотрен оборотный штраф (ст. 14.32 КоАП РФ).
В июне служба сообщала, что выявила картель в области лабораторных исследований: общая сумма цен контрактов может составлять свыше 1,1 млрд руб. Пять компаний подозревались в сговоре на торгах на поставку лабораторного и производственного оборудования, расходных материалов для лабораторных исследований и химических продуктов.
В декабре 2022 г. Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект об усилении ответственности за картели на обязательных торгах. Предлагалось ужесточить ст. 178 УК РФ (Об ограничении конкуренции), если создание картеля привело к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.