ФАС раскрыла картель ЧОПов на 2 млрд рублей

Компании участвовали в торгах на оказание охранных услуг для медучреждений и соцобъектов в Московской области, часть из них проводились в рамках нацпроекта. ФАС установила, что фирмы договорились поддерживать цены в 16 процедурах, общая стоимость контрактов которых составила 2 млрд руб.