ФАС обнаружила картель в сфере лабораторных исследований на 1 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель в области лабораторных исследований: общая сумма цен контрактов может составлять свыше 1,1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пять компаний подозреваются в сговоре на торгах на поставку лабораторного и производственного оборудования, расходных материалов для лабораторных исследований и химических продуктов, говорится в сообщении.
Дела о нарушении антимонопольного законодательства были возбуждены против компаний «Молбиол», «Медстандарт», «Русмедторг», «Элюентлабораториз» и «Аналитическая мануфактура».
«Основанием для возбуждения дела послужили материалы, полученные ФАС России, в том числе путем проведения мониторинга закупочных процедур», – уточнили в представительстве. Также в ФАС уточнили, что было возбуждено дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ (о повышении, снижении или поддержании цен на торгах).
В декабре 2022 г. Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект об усилении ответственности за картели на обязательных торгах. Предлагалось ужесточить ст. 178 УК РФ (Об ограничении конкуренции), если создание картеля привело к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
ФАС объясняла необходимость такой инициативы большим количеством сговоров на торгах. «При этом торги – это особый механизм, который создавался с целью эффективного использования бюджетных средств», – пояснили тогда в службе.