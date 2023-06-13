ФАС обнаружила картель в сфере лабораторных исследований на 1 млрд рублей

«Основанием для возбуждения дела послужили материалы, полученные ФАС России, в том числе путем проведения мониторинга закупочных процедур», – уточнили в представительстве. Также в ФАС уточнили, что было возбуждено дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ (о повышении, снижении или поддержании цен на торгах).