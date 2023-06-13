Газета
Экономика

ФАС обнаружила картель в сфере лабораторных исследований на 1 млрд рублей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель в области лабораторных исследований: общая сумма цен контрактов может составлять свыше 1,1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пять компаний подозреваются в сговоре на торгах на поставку лабораторного и производственного оборудования, расходных материалов для лабораторных исследований и химических продуктов, говорится в сообщении.

Дела о нарушении антимонопольного законодательства были возбуждены против компаний «Молбиол», «Медстандарт», «Русмедторг», «Элюентлабораториз» и «Аналитическая мануфактура».

«Основанием для возбуждения дела послужили материалы, полученные ФАС России, в том числе путем проведения мониторинга закупочных процедур», – уточнили в представительстве. Также в ФАС уточнили, что было возбуждено дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ (о повышении, снижении или поддержании цен на торгах).

В декабре 2022 г. Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект об усилении ответственности за картели на обязательных торгах. Предлагалось ужесточить ст. 178 УК РФ (Об ограничении конкуренции), если создание картеля привело к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

ФАС объясняла необходимость такой инициативы большим количеством сговоров на торгах. «При этом торги – это особый механизм, который создавался с целью эффективного использования бюджетных средств», – пояснили тогда в службе.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных