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Общество

Глава ФССП анонсировал появление электронного реестра требований по долгам

Ведомости

В России переведут требования судов по задолженностям в электронный реестр, что заменит выдачу бумажных исполнительных листов. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов во время круглого стола в рамках второго саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

«Требования судов и уполномоченных органов не будут оформляться в виде исполнительных документов, то есть решения судов, а будут регистрироваться в специальном электронном реестре», – сказал он (цитата по ТАСС).

Планируется, что запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требований по задолженностям. Она может выступать основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, а также служить поводом для возбуждения исполнительного производства.

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По словам Аристова, одной из основных целей создания реестра является «повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства». Должник и взыскатель смогут контролировать процесс исполнения требований через личный кабинет на портале государственных услуг.

Кроме того, создание реестра поможет упростить процесс предъявления требований судебных актов к исполнению и сократить срок снятия ограничений, арестов, запретов, перечисления денежных средств и окончания исполнительного производства.

5 июля Совет Федерации утвердил закон, который вводит уголовную ответственность для коллекторов, сотрудников банков и МФО в случаях, если те угрожали должнику применением насилия или повреждением его имущества в целях возврата просроченной задолженности. Закон также предусматривает наказание за распространение (или угрозу распространения) заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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