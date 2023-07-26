Глава ФССП анонсировал появление электронного реестра требований по долгам

5 июля Совет Федерации утвердил закон, который вводит уголовную ответственность для коллекторов, сотрудников банков и МФО в случаях, если те угрожали должнику применением насилия или повреждением его имущества в целях возврата просроченной задолженности. Закон также предусматривает наказание за распространение (или угрозу распространения) заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких.