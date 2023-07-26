Глава ФССП анонсировал появление электронного реестра требований по долгам
В России переведут требования судов по задолженностям в электронный реестр, что заменит выдачу бумажных исполнительных листов. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов во время круглого стола в рамках второго саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.
«Требования судов и уполномоченных органов не будут оформляться в виде исполнительных документов, то есть решения судов, а будут регистрироваться в специальном электронном реестре», – сказал он (цитата по ТАСС).
Планируется, что запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требований по задолженностям. Она может выступать основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, а также служить поводом для возбуждения исполнительного производства.
По словам Аристова, одной из основных целей создания реестра является «повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства». Должник и взыскатель смогут контролировать процесс исполнения требований через личный кабинет на портале государственных услуг.
Кроме того, создание реестра поможет упростить процесс предъявления требований судебных актов к исполнению и сократить срок снятия ограничений, арестов, запретов, перечисления денежных средств и окончания исполнительного производства.
5 июля Совет Федерации утвердил закон, который вводит уголовную ответственность для коллекторов, сотрудников банков и МФО в случаях, если те угрожали должнику применением насилия или повреждением его имущества в целях возврата просроченной задолженности. Закон также предусматривает наказание за распространение (или угрозу распространения) заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких.