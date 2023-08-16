После рейда полиции в Петербурге в военкомат доставили более 100 мигрантов
По итогам двухдневного рейда полиции на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге в военкомат Фрунзенского района было доставлено более 100 получивших паспорт России мигрантов для постановки на воинский учет. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ходе проверки было выявлено 400 иностранных граждан, 55 из которых находились в России с нарушением миграционного законодательства. Еще свыше 100 их земляков уже стали гражданами РФ, но не состояли на воинском учете.
«Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», – приводит сообщение ТАСС.
Один из иностранцев предъявил поддельные документы, против него возбудили уголовное дело.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штраф до 30 000 руб. за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Кроме того, за непредставление в военкомат списков граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет, а также в случае отсутствия оповещения их о повестках закон устанавливает для должностных лиц штраф от 40 000 до 50 000 руб., для юридических – от 350 000 до 400 000 руб.
Закон предусматривает и новые штрафы за уклонение от медицинского обследования – на сумму от 15 000 до 25 000 руб., за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета – от 3000 до 5000 руб., за смену места жительства призывником без уведомления военкомата – на сумму от 10 000 до 20 000 руб.