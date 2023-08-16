После рейда полиции в Петербурге в военкомат доставили более 100 мигрантов

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штраф до 30 000 руб. за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Кроме того, за непредставление в военкомат списков граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет, а также в случае отсутствия оповещения их о повестках закон устанавливает для должностных лиц штраф от 40 000 до 50 000 руб., для юридических – от 350 000 до 400 000 руб.