Глава СПЧ предложил сразу ставить мигрантов на воинский учет при выдаче паспорта РФ
Следует синхронизировать выдачу гражданства России с постановкой на воинский учет, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Наше предложение – синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, иностранцы, получая паспорт РФ, «очень часто» забывают встать на воинский учет, что неправильно. СПЧ готов участвовать в разработке формальной процедуры синхронизации этих двух актов, добавил Фадеев.
Ранее сегодня управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что после рейда на Софийской овощебазе в военкомат Фрунзенского района было доставлено более 100 получивших паспорт России мигрантов для постановки на воинский учет.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штраф до 30 000 руб. за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Кроме того, за непредставление в военкомат списков граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет, а также в случае отсутствия оповещения их о повестках закон устанавливает для должностных лиц штраф от 40 000 до 50 000 руб., для юридических – от 350 000 до 400 000 руб.
Закон предусматривает и новые штрафы за уклонение от медицинского обследования – на сумму от 15 000 до 25 000 руб., за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета – от 3000 до 5000 руб., за смену места жительства призывником без уведомления военкомата – на сумму от 10 000 до 20 000 руб.