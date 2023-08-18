Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого БПЛА в зоне Экспоцентра

В предыдущий раз Собянин сообщил о попытке беспилотника атаковать Москву 11 августа. Тогда обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. В результате никто не пострадал. На фоне произошедшего аэропорт «Внуково» прекратил принимать и выпускать самолеты с 09:40 мск. Аналогичные меры были введены и в аэропорту Калуги. К 10:50 мск аэропорты возобновили работу в обычном режиме.