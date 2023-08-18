Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого БПЛА в зоне Экспоцентра
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник при попытке атаковать Москву, его обломки упали в районе Экспоцентра. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте работают экстренные службы.
«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», – написал он.
По данным Минобороны, инцидент произошел ориентировочно в 04:00 мск. «БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», – пояснили в ведомстве.
В предыдущий раз Собянин сообщил о попытке беспилотника атаковать Москву 11 августа. Тогда обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. В результате никто не пострадал. На фоне произошедшего аэропорт «Внуково» прекратил принимать и выпускать самолеты с 09:40 мск. Аналогичные меры были введены и в аэропорту Калуги. К 10:50 мск аэропорты возобновили работу в обычном режиме.