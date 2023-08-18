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Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого БПЛА в зоне Экспоцентра

Ведомости

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник при попытке атаковать Москву, его обломки упали в районе Экспоцентра. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте работают экстренные службы.

«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», – написал он. 

По данным Минобороны, инцидент произошел ориентировочно в 04:00 мск. «БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», – пояснили в ведомстве. 

В предыдущий раз Собянин сообщил о попытке беспилотника атаковать Москву 11 августа. Тогда обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. В результате никто не пострадал. На фоне произошедшего аэропорт «Внуково» прекратил принимать и выпускать самолеты с 09:40 мск. Аналогичные меры были введены и в аэропорту Калуги. К 10:50 мск аэропорты возобновили работу в обычном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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