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Собянин сообщил об отсутствии разрушений в результате падения беспилотника

Его обломки упали в районе Карамышевской набережной в Москве
Анастасия Морозова
ТАСС

При попытке пролететь в Москву системой ПВО был ликвидирован беспилотник, его обломки упали в районе Карамышевской набережной. В результате никто не пострадал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», – написал он.

Позже в Минобороны подтвердили падение беспилотника. «Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы», – сказано в сообщении. По информации ведомства, беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал в лесном массиве на западе Москвы.

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На фоне произошедшего аэропорт «Внуково» прекратил принимать и выпускать самолеты с 09:40 мск. По информации ТАСС, в целях обеспечения безопасности аналогичные меры были введены в аэропорту Калуги. В 10:50 мск «Внуково» возобновил работу в штатном режиме.

По состоянию на 11:22 мск во «Внуково» были задержаны девять рейсов на вылет и столько же – на прилет, четыре из которых были перенаправлены в аэропорт «Домодедово», свидетельствуют данные онлайн-табло «Внуково».

В предыдущий раз «Внуково» ограничивал работу в ночь на 10 августа. Тогда Московскую область атаковали беспилотники. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, были сбиты два дрона, один из них – в Калужской области. В связи с этим с 02:43 мск «Внуково» перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения также ввел аэропорт «Домодедово», они начали действовать с 02:59 мск. В 05:15 мск ограничения были сняты в обоих аэропортах. В результате 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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