Воздушное пространство над аэропортом «Внуково» временно закрыто

В предыдущий раз «Внуково» ограничивал работу в ночь на 10 августа. Тогда Московскую область атаковали беспилотники. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, были сбиты два беспилотника, в том числе в Калужской области. В связи с этим с 02:43 мск «Внуково» перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения также ввел аэропорт «Домодедово», они начали действовать с 02:59 мск. В 05:15 мск ограничения были сняты в обоих аэропортах. В результате 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.