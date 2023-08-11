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Воздушное пространство над аэропортом «Внуково» временно закрыто

Ведомости

Воздушное пространство над московским аэропортом «Внуково» временно закрыто. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Временно закрыт аэропорт "Внуково", предварительная причина – из-за БПЛА», – сказал собеседник агентства.

Позже информацию о временном закрытии воздушного пространства подтвердили в пресс-службе «Внуково». Там отметили, что аэропорт прекратил принимать и выпускать самолеты с 09:40 мск, часть рейсов была перенаправлена в другие воздушные гавани. Telegram-канал «112» писал, что беспилотник был замечен в небе над Кубинкой в Одинцовском городском округе. 

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Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, по меньшей мере девять рейсов, которые должны были вылететь из Москвы с 9 до 11 утра, были задержаны. Аналогичная ситуация наблюдается с самолетами на прилет: посадка восьми рейсов, которые должны были приземлиться в период с 9 до 11 утра, задерживается. Из них четыре самолета были перенаправлены в «Домодедово».

По информации ТАСС, воздушное пространство также было закрыто над аэропортом Калуги. Об этом агентству сообщил источник в авиавластях.

В предыдущий раз «Внуково» ограничивал работу в ночь на 10 августа. Тогда Московскую область атаковали беспилотники. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, были сбиты два беспилотника, в том числе в Калужской области. В связи с этим с 02:43 мск «Внуково» перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения также ввел аэропорт «Домодедово», они начали действовать с 02:59 мск. В 05:15 мск ограничения были сняты в обоих аэропортах. В результате 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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