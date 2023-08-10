10 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с попыткой атаки БПЛА Москвы
Росавиация сообщила о 10 самолетах, которые ушли на запасные аэродромы в связи с ночной атакой украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились 10 самолетов. Экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения, оценили достаточность запаса топлива на борту в воздухе, изменили планы полетов по согласованию с диспетчерскими службами и после отмены ограничений на использование воздушного пространства произвели приземления в аэропортах назначения», – говорится в сообщении.
Ночью 10 августа Московскую область вновь атаковали беспилотники. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, были сбиты два беспилотника, в том числе в Калужской области. На фоне обнаружения в небе беспилотников аэропорты «Внуково» и «Домодедово» ограничили посадку и вылет самолетов. В частности, «Внуково» временно запретило прием и выпуск лайнеров с 2:43 мск, а «Домодедово» – с 2:59. В 5:15 мск ограничения были сняты в обоих аэропортах, сейчас они работают в штатном режиме.
Как уточнили в Минобороны России, БПЛА были уничтожены над Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Московской области. Пострадавших и разрушений нет.
Попытки атак беспилотников на столицу участились с конца июля. 9 августа Минобороны также сообщило о пресечении атаки дронов. Тогда беспилотники были сбиты в районе Домодедово и Минского шоссе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет.