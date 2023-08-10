10 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с попыткой атаки БПЛА Москвы

Ночью 10 августа Московскую область вновь атаковали беспилотники. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, были сбиты два беспилотника, в том числе в Калужской области. На фоне обнаружения в небе беспилотников аэропорты «Внуково» и «Домодедово» ограничили посадку и вылет самолетов. В частности, «Внуково» временно запретило прием и выпуск лайнеров с 2:43 мск, а «Домодедово» – с 2:59. В 5:15 мск ограничения были сняты в обоих аэропортах, сейчас они работают в штатном режиме.