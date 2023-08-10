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Политика

10 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с попыткой атаки БПЛА Москвы

Ведомости

Росавиация сообщила о 10 самолетах, которые ушли на запасные аэродромы в связи с ночной атакой украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились 10 самолетов. Экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения, оценили достаточность запаса топлива на борту в воздухе, изменили планы полетов по согласованию с диспетчерскими службами и после отмены ограничений на использование воздушного пространства произвели приземления в аэропортах назначения», – говорится в сообщении.

Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках в Калужской и Московской областях

В результате инцидента пострадавших и разрушений нет

Ночью 10 августа Московскую область вновь атаковали беспилотники. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, были сбиты два беспилотника, в том числе в Калужской области. На фоне обнаружения в небе беспилотников аэропорты «Внуково» и «Домодедово» ограничили посадку и вылет самолетов. В частности, «Внуково» временно запретило прием и выпуск лайнеров с 2:43 мск, а «Домодедово» – с 2:59. В 5:15 мск ограничения были сняты в обоих аэропортах, сейчас они работают в штатном режиме.

Как уточнили в Минобороны России, БПЛА были уничтожены над Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Московской области. Пострадавших и разрушений нет.

Попытки атак беспилотников на столицу участились с конца июля. 9 августа Минобороны также сообщило о пресечении атаки дронов. Тогда беспилотники были сбиты в районе Домодедово и Минского шоссе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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